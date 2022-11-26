Цифровыми ресурсами в Москве пользуются 15 миллионов человек

Об этом сообщил Сергей Собянин

Услугами московской цифровой экосистемы пользуются более 15 миллионов человек. Об этом на своей странице VK сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ежегодно москвичи получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде. Цифровые ресурсы помогают заботиться о детях, следить за здоровьем, ухаживать за питомцами, решать бытовые задачи, активно участвовать в жизни города.

Собянин напомнил, что вся информация о состоянии здоровья москвичей хранится в электронной медицинской карте. Данные могут посмотреть врачи и сами пациенты.

Московские цифровые решения распространяются в регионах. Например, во многих городах работает билетная система "СберТройки" на базе московской карты "Тройка". Образовательная платформа МЭШ стала основой для создания федеральной системы "Моя школа".

Сегодня Москва – абсолютный лидер по качеству предоставления государственных услуг в электронном виде. Город активно сотрудничает в этой сфере с IT-специалистами и поддерживает их льготными кредитами, грантами и субсидиями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"