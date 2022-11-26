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Цифровыми ресурсами в Москве пользуются 15 миллионов человек

16:10
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

Услугами московской цифровой экосистемы пользуются более 15 миллионов человек. Об этом на своей странице VK сообщил Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что ежегодно москвичи получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде. Цифровые ресурсы помогают заботиться о детях, следить за здоровьем, ухаживать за питомцами, решать бытовые задачи, активно участвовать в жизни города.

Собянин напомнил, что вся информация о состоянии здоровья москвичей хранится в электронной медицинской карте. Данные могут посмотреть врачи и сами пациенты.

Московские цифровые решения распространяются в регионах. Например, во многих городах работает билетная система "СберТройки" на базе московской карты "Тройка". Образовательная платформа МЭШ стала основой для создания федеральной системы "Моя школа".

Сегодня Москва – абсолютный лидер по качеству предоставления государственных услуг в электронном виде. Город активно сотрудничает в этой сфере с IT-специалистами и поддерживает их льготными кредитами, грантами и субсидиями.

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