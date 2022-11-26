Россия и Украина провели четвёртый обмен пленными за четыре дня

9 россиян вернулись домой

Москва и Киев обменялись военнопленными. На этой неделе это уже четвёртый обмен.

Министерство обороны России сообщило, что девять российских военных возвращены из украинского плена.

"26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении военного ведомства.

Наших военных самолётом доставят в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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