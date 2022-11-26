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Собянин рассказал о ключевых проектах в транспортной сфере

17:34
  • суббота
  • 26 ноября 2022

В этом году проделана большая работа

Московские власти в этом году завершили несколько крупных проектов в транспортной сфере. Некоторыми итогами года поделился со своими подписчиками VK Сергей Собянин.
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Мэр напомнил, что в этом году заработал основной участок Московского скоростного диаметра. Теперь столицу можно пересечь напрямую с севера на восток и обратно, в обход кольцевых дорог.

На будущем участке D4 построена станция Минская и реконструирована станция Толстопальцево. Станция Печатники на D2 улучшила транспортную доступность для жителей трёх прилегающих к ней районов.

На Центральном участке МЦД завершён самый важный этап реконструкции. Кроме того, заработал пригородный вокзал Мещерская будущего D4.

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