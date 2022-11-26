Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Ему было 64 года

Скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Ем убыло 64 года, сообщает агентство БелТА. Причины внезапной смерти главы белорусской дипломатии пока не называются.

Известно, что на понедельник, 28 ноября были запланированы переговоры Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Макей окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков в 1980 году, позже учился в Дипломатической академии МИД Австрии.

На дипломатической службе занимал должности третьего секретаря управления информации и гуманитарного сотрудничества, второго секретарём отдела анализа и прогнозирования, замначальника Службы государственного протокола МИД Белоруссии, советника посольства во Франции.

20 августа 2012 года Макей был назначен министром иностранных дел Белоруссии. В 2020 году президент Александр Лукашенко после отправки правительства страны в отставку продлил полномочия Владимира Макея, сохранив за ним пост главы внешнеполитического ведомства республики.

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