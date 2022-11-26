Зимой в Москве будут работать более 200 катков с искусственным льдом

Уже открыты площадки с естественным льдом
Предстоящей зимой в Москве будут работать 215 катков с искусственным льдом. Об этом на своей странице VK написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что покататься на коньках можно во дворах, в парках и на 19 площадках "Московских сезонов". На катках предусмотрены раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи.
В Москве также будут места и для катания с естественным льдом. Площадки под них уже готовы. Скоро их начнут заливать и оборудовать всем необходимым для комфортного отдыха.
Самые большие катки в Москве - на ВДНХ и в Парке Горького – уже открыты для посетителей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"