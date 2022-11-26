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Москвичей предупредили о январских морозах в начале зимы

18:46
  • суббота
  • 26 ноября 2022

В середине недели похолодает до минус 13-ти

В последний день осени в Москве наступят январские морозы: температура опустится до значений второго месяца зимы. Но к концу следующей недели немного потеплеет, написал у себя в Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Морозы окрепнут, а пик похолодания придётся на среду, 30 ноября, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям", - указал синоптик.

В предстоящие выходные очередной циклон принесёт в Москву облака и небольшой снег. При этом температура вернётся в рамки климатической нормы.

По данным Гидрометцентра России, самая холодная ночь на следующей неделе ожидается с 29 на 30 ноября: в городе будет до минус 13 градусов. Самый тёплый день будет 28 ноября, столбики термометров не опустятся ниже минус 4 градусов.

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