Так полагает бывший офицер ЦРУ

Падение обломков украинской ракеты на территории Польши послужило толчком к серьёзным изменениям в поведении Владимира Зеленского. Президент Незалежной хочет втянуть НАТО в события на Украине, полагает бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик заявил: поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт. Спикер подчеркнул, что заявления Киева о том, что к ЧП в Польше якобы причастна Москва, были необоснованными и противоречили имеющимся доказательствам.

15 ноября на территории Польши в нескольких километрах от границы с Украиной упала ракета. Сообщалось о двух погибших. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Руководство стран НАТО неоднократно заявляло, что альянс не собирается вмешиваться в события на Украине. Тем не менее, США и другие западные страны продолжают поставки оружия и военной техники киевскому режиму.

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