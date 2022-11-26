ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова: В Москве потрясены сообщением о смерти Макея

20:01
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Глава МИД Белоруссии умер 26 ноября

В Москве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

"Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России", - написала дипломат.

Владимир Макей умер днём 26 ноября. Ему убыло 64 года. Причины внезапной смерти главы белорусской дипломатии пока не называются.

Известно, что на понедельник, 28 ноября были запланированы переговоры Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, накануне Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

Посольство России в Белоруссии отметило, что Макей внёс большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска и назвало его кончину невосполнимой утратой.

Владимир Макей был назначен министром иностранных дел Белоруссии в августе 2012 года. В 2020 году президент Александр Лукашенко после отправки правительства страны в отставку продлил полномочия Владимира Макея, сохранив за ним пост главы внешнеполитического ведомства республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Макей
Владимир Макей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.