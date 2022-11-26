Захарова: В Москве потрясены сообщением о смерти Макея

Глава МИД Белоруссии умер 26 ноября

В Москве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России", - написала дипломат.

Владимир Макей умер днём 26 ноября. Ему убыло 64 года. Причины внезапной смерти главы белорусской дипломатии пока не называются.

Известно, что на понедельник, 28 ноября были запланированы переговоры Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, накануне Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

Посольство России в Белоруссии отметило, что Макей внёс большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска и назвало его кончину невосполнимой утратой.

Владимир Макей был назначен министром иностранных дел Белоруссии в августе 2012 года. В 2020 году президент Александр Лукашенко после отправки правительства страны в отставку продлил полномочия Владимира Макея, сохранив за ним пост главы внешнеполитического ведомства республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"