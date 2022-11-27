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ВСУ нанесли новые удары по городам Донбасса

10:15
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Есть жертвы среди мирного населения

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по городам Донбасса. Этой ночью в течение полутора часов радикалы обстреливали Донецк и Ясиноватую, выпустив девять снарядов, в том числе, натовского калибра. 
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Артиллерия боевиков продолжает наносить удары по мирным людям. В Донецке под массированный огонь попал Киевский район. Погиб мужчина, ранена женщина.

Ещё один удар зафиксирован по городу Сватово на севере ЛНР. Здесь также ранены гражданские люди, повреждения получили несколько частных домов и магазин продуктов, сообщает "ТВ Центр".

На участке фронта между Сватово и Кременной идут ожесточённые бои. Появились кадры наших бойцов в Новосёловке. Штурм укрепрайона ВСУ продолжается при поддержке авиации.

Движение в направлении Новосёловки - первая серьезная подвижка на участке Сватово и Кременной. Российские подразделения здесь перешли от обороны к наступлению.

На южно-донецком направлении противник пытался вернуть утраченные позиции в районе Новомихайловки, но был отброшен ударами артиллерии.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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