ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

10:08
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Бойцы с честью выполняют поставленные задачи

В Минобороны рассказали о доблести и мужестве защитников Донбасса. Младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова оказывает помощь бойцам ВДВ на передовой. В ходе массированного обстрела ВСУ снаряд попал во временный медпункт. Анастасия, рискуя собой, эвакуировала раненых десантников в безопасное место.
Лавров пообещал жителям Украины освобождение от неонацистов

Капитан Алексей Бутенко с подчинёнными обошёл укрепрайон противника с тыла и внезапно атаковал врага. Часть радикалов была ликвидирована, шесть взяты в плен. При попытке неприятеля вернуть свои позиции, уничтожены танк, два БТРа и более 20-ти боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Подполковник Александр Козлов не допустил прорыва нашей обороны, вовремя вывел из-под обстрела националистов реактивный дивизион, сохранив жизни подчинённых и военную технику. Вскоре артиллеристы нанесли удар с новых огневых позиций, враг отступил. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.