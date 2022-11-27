Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы с честью выполняют поставленные задачи

В Минобороны рассказали о доблести и мужестве защитников Донбасса. Младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова оказывает помощь бойцам ВДВ на передовой. В ходе массированного обстрела ВСУ снаряд попал во временный медпункт. Анастасия, рискуя собой, эвакуировала раненых десантников в безопасное место.

Капитан Алексей Бутенко с подчинёнными обошёл укрепрайон противника с тыла и внезапно атаковал врага. Часть радикалов была ликвидирована, шесть взяты в плен. При попытке неприятеля вернуть свои позиции, уничтожены танк, два БТРа и более 20-ти боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Подполковник Александр Козлов не допустил прорыва нашей обороны, вовремя вывел из-под обстрела националистов реактивный дивизион, сохранив жизни подчинённых и военную технику. Вскоре артиллеристы нанесли удар с новых огневых позиций, враг отступил.

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