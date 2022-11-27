Наводнение в Италии унесло жизни восьми человек

Есть пропавшие без вести

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё 13 числятся пропавшими без вести после схода оползня на итальянском острове Искья. Рекордное количество осадков - 120 миллиметров за сутки - выпало в городе Казамиччола.

Мощные селевые потоки сносили все на своём пути. Несколько автомобилей оказались в море. Местных жителей эвакуируют. Разрушены десятки домов, в которых находятся люди.

Но поисково-спасательную операцию осложняет непогода. Проливные дожди не прекращаются. В четырёх регионах Италии введён оранжевый уровень опасности, сообщает "ТВ Центр".

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