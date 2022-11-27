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Наводнение в Италии унесло жизни восьми человек

11:00
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Есть пропавшие без вести

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё 13 числятся пропавшими без вести после схода оползня на итальянском острове Искья. Рекордное количество осадков - 120 миллиметров за сутки - выпало в городе Казамиччола.

Мощные селевые потоки сносили все на своём пути. Несколько автомобилей оказались в море. Местных жителей эвакуируют. Разрушены десятки домов, в которых находятся люди.

Но поисково-спасательную операцию осложняет непогода. Проливные дожди не прекращаются. В четырёх регионах Италии введён оранжевый уровень опасности, сообщает "ТВ Центр".

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