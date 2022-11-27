Собянин поздравил москвичек с Днём матери

В столице пройдут праздничные мероприятия

Тёплые пожелания сегодня звучат в адрес самых дорогих и любимых женщин. В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери. С трогательным праздником женщин поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви.

В Москве к празднику приурочены различные мероприятия. И даже если родители сейчас не рядом, расстояние - не помеха. Компания "ВК" предлагает всем позвонить самым близким людям и высказать слова любви и благодарности, сообщает "ТВ Центр".

Специальную телефонную будку установили в одном из торговых центров - для всех посетителей. А тематические клипы, музыкальные и видеоплейлисты, фотомарафон и подарки от знаменитостей ждут пользователей в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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