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Минобороны показало кадры возвращения российских военнопленных

12:12
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Освобождены ещё 9 человек

Кадры с российскими военными, освобождёнными из украинского плена, показало Минобороны. Накануне ещё девять наших бойцов вернулись на родину в результате обмена. В ближайшее время их доставят в Москву для реабилитации и лечения, у многих серьёзные ранения, сообщает "ТВ Центр".
Россия и Украина провели четвёртый обмен пленными за четыре дня

Солдаты наконец-то смогли пообщаться со своими близкими и рассказали о пережитых издевательствах со стороны ВСУ. Военные рассказывают о чудовищном содержании в плену.

Бойцы рассказывают, как прошёл их последний бой перед тем, как они попали в плен. Вшестером возле Красного Лимана прикрывали отступающих товарищей, которым нужно было перейти реку. Воевали до последнего патрона. В руки противнику попали ранеными, потеряли много крови.

Спецрейсами военно-транспортной авиации освобождённых доставят в Москву для лечения и реабилитации, в том числе, психологической. В общей сложности за последнюю неделю домой вернулись 94 российских военных.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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