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Ким Чен Ын второй раз за месяц вышел на публику с дочерью

12:30
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Её имя и возраст не разглашают

Обладание самыми мощными ядерными силами в мире – стратегическая цель КНДР. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Эти слова прозвучали на церемонии награждения военного руководства и сотрудников оборонно-промышленного комплекса страны.
Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью

Поводом стал успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Он был произведён на прошлой неделе, сообщает "ТВ Центр".

Но в прессе не обошли вниманием и другое событие. На встречу с военными и разработчиками Ким Чен Ын пришёл с дочерью, которая впервые появилась на публике как раз во время последнего пуска ракеты. Предполагается, что у северокорейского лидера двое детей. Но имя и возраст девочки пока не разглашают.

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Ким Чен Ын и его дочь
Ким Чен Ын и его дочь
Ким Чен Ын и его дочь
Ким Чен Ын и его дочь
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