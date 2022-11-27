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В Ангарске загорелся НПЗ

12:47
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Дым виден за несколько километров

Мощный пожар тушат в Иркутской области. Возгорание началось ранним утром на нефтеперерабатывающем предприятии в Ангарске, сообщает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул на установке теплообменника. Огромное пламя и густой столб чёрного дыма было видно в городе за несколько километров. Пожар удалось оперативно локализовать на площади 250 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

Сейчас спасатели продолжают проливку и разбор конструкций. Также приступили к охлаждению оборудования. Поступление материалов в установку перекрыто. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет.

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