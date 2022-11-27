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В Сибирь пришли трескучие морозы

13:06
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Столбики термометров опустились до минус 30 градусов

Трескучие морозы пришли в Восточную Сибирь. В Иркутской области и Бурятии по прогнозам этой ночью будет до минус 30 градусов. На следующей неделе температура опустится и в Москве. Пик похолодания ожидают в среду - до минус 14 градусов ночью.

Ну а в Нижегородской области ликвидируют последствия ледяного дождя, который обрушился на регион. Без света до сих пор остаются более 13 тысяч человек. В ряде сёл также нет воды и отопления. В пострадавших районах введён локальный режим ЧС.

Для жителей открыты пункты обогрева. Организован оперативный штаб. Аварийные бригады работают круглосуточно. На помощь брошены и специалисты из соседних регионов, сообщает "ТВ Центр".

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