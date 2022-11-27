В странах НАТО заканчиваются запасы оружия после помощи Украине

Поставки сокращаются

Две трети государств НАТО истощили свои резервы, помогая вооружением Киеву, пишет американская пресса. Журналисты обращают внимание: западное оружие уничтожается на Украине быстрее, чем его успевают производить. Однако США, Польша и страны Прибалтики не намерены менять антироссийский вектор.

Инициатива Киева с ярким названием Grain from Ukraine, то есть - "зерно с Украины". Принимая лидеров Польши, Венгрии и Литвы, президент Зеленский предложил направлять продовольствие в десять беднейших стран Африки в обмен на финансовые пожертвования со всего мира. Украинский лидер с гордостью сообщил, что за первый день эта схема принесла его стране 150 миллионов долларов.

На практике, как это было прежде, деньги растворяются на счетах окружения Зеленского, а зерно не доходит до африканского берега – оседает в более обеспеченных странах. Вот западный сосед Украины с энтузиазмом присоединяется к сделке, хотя, казалось бы, где Венгрия, а где Эфиопия?

20 миллионов евро выделила Украине Польша. Премьер Матеуш Моравецкий подтвердил: Варшава и дальше будет снабжать Киев военной техникой и участвовать в восстановлении страны, сообщает "ТВ Центр".

Но как раз с военной поддержкой всё больше проблем. The New York Times пишет, что конфликт на Украине уничтожил две трети запасов артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны европейских стран-участниц НАТО. А Соединенные Штаты, хоть и обладают серьёзным арсеналом, но не желают перебрасывать вооружение из Тайваня и Южной Кореи.

В этой же статье говорится, что американские кураторы всё более настойчиво требуют от Киева быть экономнее – например, не выпускать ракету стоимостью 150 тысяч долларов по беспилотнику, цена которого во много раз ниже. Ведущего Fox News Такера Карлсона возмутила манера Зеленского не просить, а уже требовать помощи.

Неожиданный способ положить конец конфликту на Украине предложил бывший советник Рональда Рейгана Брюс Фейн в колонке для издания The Hill. Для этого, по его словам, нужно чтобы США вышли состава НАТО.

Фейн считает, что смысла в существовании альянса после распада Советского Союза нет, а дальнейшее расширение блока явилось причиной текущего кризиса в Европе. Решение о выходе из НАТО будет достойно Нобелевской премии мира, заключает автор. Но учитывая стратегию Белого дома, такое предложение выглядит абсолютно утопическим, хотя и не лишённым смысла.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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