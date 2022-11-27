Псковские власти сообщили о нарушивших границу беспилотниках НАТО

Эти факты зафиксированы ещё до начала СВО

Беспилотники и другие летательные аппараты стран НАТО неоднократно пытались нарушить государственную границу России в Псковской области, сообщили местные власти. Регион граничит с Белоруссией, Эстонией и Латвией. Две последние страны – члены Североатлантического альянса.

"Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это "мирное взаимодействие" цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас всё ещё более обострилось", - сказал губернатор региона Михаил Ведерников, выступая на Псковском международном медиафоруме.

Ранее о сложной ситуации на границе и обстрелах территории сообщали власти соседних с Украиной регионов. О нарушении российской границы вдали от Белгородской, Курской и Брянской областей стало известно впервые.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"