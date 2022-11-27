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Свиной грипп и коронавирус: в России начинается сезон простудных заболеваний

15:27
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Стоит ли прививаться?

H1N1 - эта уже подзабытая кодировка одной из разновидностей гриппа, так называемого свиного, довольно опасного - снова на первых полосах. Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне заявил, что этот штамм активно распространяется в нашей стране.

Москва тут явно не исключение. К тому же этот вирус - не единственный. Ещё не до конца ушёл ковид, есть целый букет других линий гриппа, замечен аденовирус. И ведь они могут накладываться друг на друга.

Каким будет предстоящий простудный сезон и стоит ли сейчас прививаться? Анастасия Мартынова разбиралась (смотрите видео).

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