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Кто ответит за ошибки искусственного интеллекта

16:36
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Создатель или он сам?

Российская Академия наук и Минцифры по поручению Генпрокуратуры проверят языковую нейросеть LaMDA на наличие признаков сознания. Об этом попросили правозащитники. Они считают, что раз уж компьютерный разум умеет думать, значит он – личность, и его надо защищать, что бы это ни значило.

Искусственный интеллект сейчас, пожалуй, самая востребованная цифровая технология. На неделе её перспективы особо отметил даже президент. И пока программисты добиваются всё более впечатляющих результатов, этические вопросы о том, как нейросети воспринимать, и кто отвечает за их иногда жизненно важные решения, встают всё более остро.

Анна Пешехонова разбиралась не придётся ли от алгоритмов защищать уже людей (смотрите видео).

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