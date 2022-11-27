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Лавров отложил визит в Минск из-за смерти Макея

14:13
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

О сроках поездки объявят позже

Сергей Лавров не поедет в Минск, как планировалось 27-28 ноября. Поездку министра иностранных дел России пришлось перенести из-за смерти его белорусского коллеги Владимира Макея.
Захарова: В Москве потрясены сообщением о смерти Макея

В столице Белоруссии планировалось провести совместное заседание коллегий МИД двух стран. "О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в Москве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

Владимир Макей скоропостижно скончался днём 26 ноября. Ему было 64 года. Причины внезапной смерти главы белорусской дипломатии пока не называются.

Посольство России в Белоруссии отметило, что Макей внёс большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска и назвало его кончину невосполнимой утратой.

Владимир Макей был назначен министром иностранных дел Белоруссии в августе 2012 года. В 2020 году президент Александр Лукашенко после отправки правительства страны в отставку продлил полномочия Владимира Макея, сохранив за ним пост главы внешнеполитического ведомства республики.

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