Елизавета II перед смертью боролась с раком костного мозга

Это утверждает друг семьи королевы

Перед смертью Елизавета II боролась с раком костного мозга. Об этом пишет The Independent со ссылкой на новую книгу телеведущего Гайлса Брандрета. В Букингемском дворце на этот счёт не делали никаких заявлений. Там сообщали, что королева Великобритании умерла от старости - причиной её смерти стал преклонный возраст.

Тем не менее, Брандрет, который дружил с супругом королевы, утверждает, что у Елизаветы II была некая форма миеломы - рака костного мозга. Это, по его словам, объясняло усталость, потерю веса и проблемы с передвижением.

Журналист отметил, что наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице, а от множественной миеломы часто страдают пожилые люди.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. Её сын - принц Чарльз - стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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