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Лукашенко сообщил важные подробности инцидента с ракетой в Польше

15:12
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Президент Белоруссии ссылается на военных

Российские ракеты в момент инцидента на белорусско-польской границе в воздухе отсутствовали. Такую сенсационную информацию обнародовал президент Белоруссии в эфире телеканала "Россия-1".
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"В этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе", - сказал Александр Лукашенко.

Это заявление белорусского президента ставит крест на всех ранее звучащих версиях инцидента с упавшей в Польше ракетой. Украинская сторона по-прежнему считает, что ракета была российская, в Польше говорят, что обнаружили обломки украинской С-300.

По мнению же лидера Белоруссии, этот инцидент свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский повышает градус эскалации заявляя о том, что в Польше упала российская ракета.

15 ноября на территории Польши в нескольких километрах от границы с Украиной упала ракета. Сообщалось о двух погибших. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

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