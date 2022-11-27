В ДНР уничтожена большая группа иностранных наёмников

Использовалось высокоточное оружие

Российские войска ударили высокоточным оружием по пунктам временной дислокации боевиков так называемого "иностранного легиона" в ДНР. Уничтожено до 100 иностранных наёмников и шесть единиц бронетехники, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки предотвращена атака ВСУ на купянском направлении, а в районе Красного Лимана сорваны попытки противника атаковать в направлении населённых пунктов Коломыйчиха и Площанка.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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