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Захарова поставила на место латвийского депутата, оскорбившего русских

17:12
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Депутат плохо знаком с историей

Мария Захарова поспорила с латвийским депутатом, который позволил себе откровенное хамство по отношению к русским. Официальный представитель российского МИДа в ответ на слова Александра Кирштейнса о том, что русской нации нет, спросила, есть ли американская нация.
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"Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" - написала у себя в Telegram-канале Захарова.

О том, что такого понятия, как русская нация не существует, Кирштейнс написал 24 ноября у себя в Twitter. "Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински", - заявил он.

После начала спецоперации по защите Донбасса западные политики приняли решение расправиться со всем, что имеет отношение к России. Начались нападки на историю, культуру, народные традиции… На Украине тем временем с новой силой продолжилась начатая в 2014 году борьба с памятниками русским деятелям, топографическими названиями, книгами и фильмами на русском языке.

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