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В Кремле разъяснили позицию России при введении потолка цен на нефть

17:46
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Торговать себе в убыток Россия не будет

Россия не будет торговать ресурсами со странами, которые введут потолок цен. Об этом ещё раз напомнили в Кремле.
Bloomberg: Польша и Прибалтика недовольны предложением по потолку цен на нефть

Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, всё-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет", - сказал представитель Кремля.

Европа обсуждает стоимость и каким будет потолок цен на российскую нефть, но решение пока не объявлено. В Евросоюзе нет единой стратегии по отношению к ценам на российские энергоресурсы. По мнению аналитиков, Запад накажет сам себя в случае введения слишком низкой цены на топливо. В этом случае Россия, как и обещает, может просто прекратить торговлю углеводородами.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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