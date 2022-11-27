В Кремле разъяснили позицию России при введении потолка цен на нефть

Торговать себе в убыток Россия не будет

Россия не будет торговать ресурсами со странами, которые введут потолок цен. Об этом ещё раз напомнили в Кремле.

Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, всё-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет", - сказал представитель Кремля.

Европа обсуждает стоимость и каким будет потолок цен на российскую нефть, но решение пока не объявлено. В Евросоюзе нет единой стратегии по отношению к ценам на российские энергоресурсы. По мнению аналитиков, Запад накажет сам себя в случае введения слишком низкой цены на топливо. В этом случае Россия, как и обещает, может просто прекратить торговлю углеводородами.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"