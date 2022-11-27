ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве до конца года откроются 19 центров "Московского долголетия"

18:24
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

Проект пользуется большой популярностью

До конца этого года в Москве откроются ещё 19 центров "Московского долголетия". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сейчас в столице работают 52 центра популярного у москвичей проекта. Их посещают около пяти тысяч человек ежедневно. 

В центрах "Активного долголетия" пожилые люди знакомятся, общаются, занимаются спортом, учат иностранные языки, проводят кулинарные мастер-классы, играют в бильярд, поют и танцуют.

"Я не раз посещал эти центры, в каждом видел энергичных и целеустремлённых людей, дружелюбную атмосферу", - отметил Собянин и пообещал, что город будет и дальше развивать этот проект.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Московское долголетие
Московское долголетие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.