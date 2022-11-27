В Москве до конца года откроются 19 центров "Московского долголетия"

Проект пользуется большой популярностью

До конца этого года в Москве откроются ещё 19 центров "Московского долголетия". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сейчас в столице работают 52 центра популярного у москвичей проекта. Их посещают около пяти тысяч человек ежедневно.

В центрах "Активного долголетия" пожилые люди знакомятся, общаются, занимаются спортом, учат иностранные языки, проводят кулинарные мастер-классы, играют в бильярд, поют и танцуют.

"Я не раз посещал эти центры, в каждом видел энергичных и целеустремлённых людей, дружелюбную атмосферу", - отметил Собянин и пообещал, что город будет и дальше развивать этот проект.

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