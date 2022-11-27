Пора начинать переговоры

Джо Байдена всё чаще критикуют его же соотечественники. На этот раз президенту США досталось от популярного телеведущего канала Fox News Такера Карлсона.

Журналист обвинил главу Белого дома в том, что он намеренно затягивает конфликт на Украине. Байден взял курс на извлечение прибыли и это вредит американскому народу.

"Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их", - заявил Карлсон.

Как выразился ведущий, эта безумная стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс. Для выхода из кризиса журналист посоветовал закончить боевые действия на Украине за столом переговоров.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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