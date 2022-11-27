В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Он будет действовать до 12 декабря

В Севастополе продлён высокий уровень террористической опасности, введённый в конце июля. Он продолжит действовать до 12 декабря 2022 года, сообщается на официальном сайте администрации.

Жёлтый уровень опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Тогда шесть человек получили ранения. После этого губернатор Михаил Развожаев объявил о введении предпоследнего уровня террористической опасности.

Развожаев назвал эту меру исключительно профилактической: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Введённый режим не отразится на обычной жизни горожан.

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