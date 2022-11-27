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Матч "Зенит" - "Спартак" закончился массовой дракой на поле

19:28
  • воскресенье
  • 27 ноября 2022

О пострадавших не сообщается

Футболисты "Зенита" и "Спартака" подрались сразу же после игры группового этапа Кубка России в Петербурге. Трансляцию вёл телеканал "Матч".

"Спартак" проиграл "Зениту" в серии пенальти со счетом 2:4 при нулевом счёте в основное время. В конце основного времени на поле произошла массовая драка. В ней участвовали практически все игроки обеих команд, разнять их пытались стюарды и охранники.

По мнению бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, эта драка придала остроты матчу. "Главное, что мы на первом месте. Матч был скучным, моментов практически не было. Помахались в конце, это создало остроту", - сказал Федун в интервью ТАСС.

По итогам этой игры "Зенит" набрал 11 очков и занял третье место в группе. "Спартак" – на первом месте с 13 очками, вторыми стали самарские "Крылья Советов" – у них 12 очков.

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