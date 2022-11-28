ЕК рассмотрит снятие санкций с Россельхозбанка

Банк участвует в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством

Евросоюз принял к сведению позицию России по значению Россельхозбанка в экспорте сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник, 28 ноября.

По словам чиновника, в Брюсселе "должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством". Также учтены "предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT".

Стано при этом заявил, что "достаточное количество платежных каналов остается открытым", а платежи по-прежнему возможны, хотя и признал, что транзакции стали более дорогими и медленными.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что ограничения Евросоюза "не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией" между Россией и третьими странами.

Ранее в рамках антироссийских санкций Россельхозбанк отключили от SWIFT. При этом в октябре организация была внесена российским властями в перечень банков, считающихся системно значимыми.

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