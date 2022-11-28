ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕК рассмотрит снятие санкций с Россельхозбанка

08:22
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Банк участвует в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством

Евросоюз принял к сведению позицию России по значению Россельхозбанка в экспорте сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник, 28 ноября.
FT: США допустили помощь Россельхозбанку ради зерновой сделки

По словам чиновника, в Брюсселе "должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством". Также учтены "предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT".

Стано при этом заявил, что "достаточное количество платежных каналов остается открытым", а платежи по-прежнему возможны, хотя и признал, что транзакции стали более дорогими и медленными.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что ограничения Евросоюза "не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией" между Россией и третьими странами.

Ранее в рамках антироссийских санкций Россельхозбанк отключили от SWIFT. При этом в октябре организация была внесена российским властями в перечень банков, считающихся системно значимыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Россельхозбанк
Россельхозбанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.