Это может произойти уже через несколько недель

Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без западной помощи. Такое мнение высказал военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По словам военного, если на Украине не будет развернута мощная противовоздушная оборона, страна окажется на грани полного блэкаута.

Райснер отметил, что Украина оказалась уязвима перед ударами по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российские военные уничтожили около трети украинской системы ПВО.

При этом австрийский полковник подчеркнул, что Запад недооценил возможности российской армии, причем "сделать с этим что-либо" практически невозможно из-за больших размеров Украины и множества объектов, требующих защиты.

Военный отметил в интервью ZDF, что сейчас "Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине", но "мы отстаем", тогда как Россия "снова проявляет инициативу".

После организованного спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту Россия нанесла ряд массированных ударов высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, в том числе энергетической. Это привело к проблемам с энергоснабжением на Украине. Крупнейшие города Украины, включая Киев, Одессу, Николаев и Харьков, частично остались без света, полностью обесточена Одесская область. Частично обесточены Львов, Хмельницкий, Луцк.

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