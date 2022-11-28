Великобритания может увеличить военную помощь Украине

Об этом объявил британский премьер
Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи в 2023 году. Такое заявление в понедельник, 28 ноября, сделает премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.
Как рассказали в канцелярии Сунака, он пообещает поддерживать Украину так долго, как это потребуется. При этом Лондон намерен сохранить или даже увеличить военную помощь Киеву.
В частности, британские власти планируют поставить Киеву "новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются".
В речи Сунака, которую опубликовала его канцелярия, отмечается, что "защищая Украину, мы защищаем себя", сообщает ТАСС.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее рассказал о настроениях в Европе перед началом российской спецоперации. По словам политика, власти ФРГ до начала российской специальной военной операции рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"