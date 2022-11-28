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Великобритания может увеличить военную помощь Украине

09:01
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Об этом объявил британский премьер

Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи в 2023 году. Такое заявление в понедельник, 28 ноября, сделает премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.
Новый премьер-министр Британии встретился в Киеве с Зеленским

Как рассказали в канцелярии Сунака, он пообещает поддерживать Украину так долго, как это потребуется. При этом Лондон намерен сохранить или даже увеличить военную помощь Киеву.

В частности, британские власти планируют поставить Киеву "новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются".

В речи Сунака, которую опубликовала его канцелярия, отмечается, что "защищая Украину, мы защищаем себя", сообщает ТАСС.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее рассказал о настроениях в Европе перед началом российской спецоперации. По словам политика, власти ФРГ до начала российской специальной военной операции рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта.

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