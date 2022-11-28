FT: в ЕС раскритиковали идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Предложение Варшавы может нарушить единство Евросоюза

Инициатива Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза встретила критику среду партнеров по Евросоюзу. Они полагают, что это предложение может нарушить единство ЕС, пишет The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.

В Евросоюзе продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть.

По словам источника, "настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве", однако предложение Польши этому не способствует.

Дипломат выразил убежденность в том, что вопрос потолка цен на российскую нефть необходимо решить "задолго до 5 декабря", когда официально начнут действовать ограничительные меры из восьмого пакета санкций ЕС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Москва не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят подобную политику.

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