ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

FT: в ЕС раскритиковали идею Польши о потолке цен на российскую нефть

09:21
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Предложение Варшавы может нарушить единство Евросоюза

Инициатива Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза встретила критику среду партнеров по Евросоюзу. Они полагают, что это предложение может нарушить единство ЕС, пишет The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
В Кремле разъяснили позицию России при введении потолка цен на нефть

В Евросоюзе продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть.

По словам источника, "настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве", однако предложение Польши этому не способствует.

Дипломат выразил убежденность в том, что вопрос потолка цен на российскую нефть необходимо решить "задолго до 5 декабря", когда официально начнут действовать ограничительные меры из восьмого пакета санкций ЕС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Москва не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят подобную политику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.