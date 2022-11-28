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В США рассказали о канале связи с Россией

09:39
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Он применяется для управления рисками

Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует и продолжает действовать. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказала временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
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По словам американского дипломата, у США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками. Этот вопрос обсуждался на встрече Бернса и Нарышкина 14 ноября.

При этом Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал, подчеркнула Руд.

Чиновница также отметила, что в случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что российская сторона не инициировала каких-либо контактов высокого уровня с Соединенными Штатами. По словам Рябкова, диалог с Вашингтоном в настоящее время поддерживается "в телефонных разговорах соответствующих старших высших должностных лиц без задействования президентского уровня" и по обычным дипломатическим каналам.

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