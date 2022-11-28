Минобороны показало работу пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Они уничтожают военную технику националистов и оборонительные сооружения

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б", которые задействованы в специальной военной операции.

Артиллеристы уничтожают военную технику националистов и оборонительные сооружения. Дальность поражения - около тридцати километров. Координаты объектов неонацистов наши военные получают благодаря беспилотникам. С их же помощью ведётся контроль поражения целей.

Вместе с артиллеристами работают и расчёты радиолокационных комплексов "Зоопарк". Их задача - выявление огневых позиций противника, а также слежение за воздушным пространством и контроль беспилотников.

"Работаем по живой силе противника, укрепрайонам, техника - на дальности 20-25 километров. Дальность данного орудия составляет 28 километров, но в основном поражения идёт на перечисленных. На данной местности происходило боевое слаживание коллектива, поэтому с уверенностью могу заявить - коллектив слажен на все 100%. Каждый человек может выполнить свою работу, а также не только свою, но и за своего товарища", - говорит Владислав, старший офицер батареи.

Военнослужащие воздушно-десантных войск, участвующие в спецоперации одними из первых оказываются на самых опасных участках, ежедневно проявляя отвагу и героизм. Десантников, которые защищают мирное население Донбасса, наградили орденами Мужества, медалями "За отвагу" , а также именными ножами и грамотами.

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