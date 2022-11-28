ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вынес из-под обстрела 15 человек: новые подвиги российских военных

08:56
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Наши военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Колонна снабжения в составе которой двигался автомобиль ефрейтора Никиты Арефьева попала под обстрел националистов. Умело маневрируя, Никита вывел машину из-под огня, спас жизни сослуживцев и сохранил боеприпасы, которые вовремя попали на передовую.
Минобороны показало работу пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Лейтенант медицинской службы Николай Неделько эвакуировал раненых во время штурма одного из населённых пунктов. Под непрерывным огнём вражеской артиллерии Николай лично вынес из-под обстрела пятнадцать человек.

Спас жизни сослуживцев и прапорщик Арсен Мамашов. В ходе освобождения одного из населённых пунктов Арсен оказывал медицинскую помощь пострадавшим. Он вынес из-под шквального огня семерых товарищей и оперативно доставил их в полевой госпиталь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.