Вынес из-под обстрела 15 человек: новые подвиги российских военных

Наши военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Колонна снабжения в составе которой двигался автомобиль ефрейтора Никиты Арефьева попала под обстрел националистов. Умело маневрируя, Никита вывел машину из-под огня, спас жизни сослуживцев и сохранил боеприпасы, которые вовремя попали на передовую.

Лейтенант медицинской службы Николай Неделько эвакуировал раненых во время штурма одного из населённых пунктов. Под непрерывным огнём вражеской артиллерии Николай лично вынес из-под обстрела пятнадцать человек.

Спас жизни сослуживцев и прапорщик Арсен Мамашов. В ходе освобождения одного из населённых пунктов Арсен оказывал медицинскую помощь пострадавшим. Он вынес из-под шквального огня семерых товарищей и оперативно доставил их в полевой госпиталь.

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