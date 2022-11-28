На Камчатке готовятся к извержению вулкана Шивелуч

Жителей и туристов просят не приближаться к вулкану

На Камчатке проснулась Ключевская сопка. Самый высокий действующий вулкан в Евразии выбрасывает раскалённую магму. Сильно разогрет и Шивелуч. Местным жителям рекомендовали не приближаться к подножиям гор - мощное извержение может начаться в любой момент.

Бескрайние просторы с видом на Тихий океан. На фоне безмятежной природы Камчатки пробудившийся вулкан Шивелуч выглядит завораживающе. Самый северный, древний и активный - он готовится к мощному извержению. В кратере кипящая лава, поднимаясь, разливается бурлящими потоками по склонам. Температура — тысяча градусов по Цельсию. Шивелуч проснулся несколько дней назад. Тогда местные жители ощутили подземные толчки. Зафиксированы два землетрясения магнитудой до шести баллов. Вулкан выбросил столб пепла высотой в пять километров.

"На активном куполе Шивелуча наблюдаются раскалённые лавины, которые образуются в результате выжимания лавовых блоков на вершине этого купола. Они скатываются к подножию, дробятся, выделяется много газа, пепла. Этот вулкан наиболее опасен", - объясняет Юрий Демянчук, начальник Ключевской станции мониторинга вулканов.

Шивелуч - один из крупнейших вулканов Камчатки. Его вершина достигает 3283 метров. Купол вулкана высотой около 600 метров сильно разогрет. Ночью он даже светится. Вслед за Шивелучем проснулся и вулкан Ключевская Сопка. До десяти взрывов в час, именно с такой частотой происходят выбросы раскаленной магмы.

"Вулкан Ключевской, который визуально проявил активность 17 ноября, в эту ночь уже можно наблюдать выброс раскаленного материала над кромкой кратера на высоту 50-100 метров", - говорит Демянчук.

Сейчас вулканологи не спускают глаз с двух камчатских вулканов - их активность нарастает. Не исключают новых пепловых выбросов и обвалов. Шивелуч находится в 50 километрах от ближайшего населенного пункта Ключи и в 450 километрах от административного центра полуострова. Спасатели просят туристов не приближаться к вулкану, - выбросы пепла и лавы достигают подножия. Извержение может начаться в любой момент.

Анастасия Мартынова, Анна Александрова, "ТВ Центр".

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