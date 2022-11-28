Москвичам пообещали морозы до 15 градусов

При этом будет солнечно

Морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе со среды, 30 ноября. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что понедельник окажется самым теплым днем наступившей недели. Температура днем будет достигать минус 3 градусов.

Во вторник похолодает до 4-6 градусов мороза днем и 7-9 градусов мороза ночью. Затем по ночам столбики термометров будут опускаться до 15 градусов ниже нуля, а в отдельных районах Московской области — до 18 градусов мороза.

Это примерно на шесть градусов меньше климатической нормы и больше соответствует последней пятидневке января — самому холодному климатическому периоду, предупредил Вильфанд.

Вместе с тем погода будет комфортной в этот период: звездные ночи, солнечные дни, искрящийся снег, цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в последний день осени в Москве наступят январские морозы: температура опустится до значений второго месяца зимы. Но к концу следующей недели немного потеплеет.

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