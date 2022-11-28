Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Ожидается подписание ряда международных документов

В Москву по приглашению Владимира Путина прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В аэропорту "Внуково" его встретил почетный караул.

В исполнении военного оркестра прозвучал гимн Казахстана. Это первый зарубежный визит Токаева после победы на выборах главы республики.

На сегодня запланированы переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, основными темами которых станет развитие двусторонних отношений и перспективы взаимодействия двух государств в рамках интеграционных объединений. Ожидается подписание ряда международных документов, в частности декларации, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений.

Кроме этого, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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