Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Ожидается подписание ряда международных документов
В Москву по приглашению Владимира Путина прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В аэропорту "Внуково" его встретил почетный караул.
В исполнении военного оркестра прозвучал гимн Казахстана. Это первый зарубежный визит Токаева после победы на выборах главы республики.
На сегодня запланированы переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, основными темами которых станет развитие двусторонних отношений и перспективы взаимодействия двух государств в рамках интеграционных объединений. Ожидается подписание ряда международных документов, в частности декларации, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений.
Кроме этого, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"