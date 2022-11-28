Сообщения о планах России покинуть ЗАЭС назвали фейками

Персонал станции переводят под юрисдикцию российской компании

Запорожская атомная электростанция остается под контролем России. Об этом заявили в администрации Энергодара. Там назвали сообщения о планах России покинуть территорию ЗАЭС фейками.

В администрации города рассказали, что сейчас идет перевод персонала АЭС под юрисдикцию российской эксплуатирующей компании, а работникам оформляют паспорта граждан Российской Федерации.

"Работники, в том числе и оперативный персонал, подписали трудовые соглашения с новым работодателем. Персонал получает зарплатные карты "Промсвязьбанка" и соответственно зарплату, которая выше чем в их предыдущих договорах с НАЭК", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

Кроме того, планируется создать резервный источник энергоснабжения для ЗАЭС. Также на прошлой неделе началась работа по переводу двух энергоблоков в режим горячего останова для подачи тепла жителям Энергодара.

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