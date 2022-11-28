Основатель Forex Club погиб в авиакатастрофе в Монако

Идет расследование

Основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако.

Трагедия произошла 25 ноября на перевале Коль-д'Эз, сообщает издание News.MC. Вертолет, принадлежавший компании Monacair, осуществлял полет между Швейцарией и Лазурным Берегом. Находившиеся на борту 35-летний опытный пилот и 53-летний бизнесмен погибли.

Подробности ЧП пока неизвестны. Компания Monacair не раскрывает ход расследования. "На данном этапе расследования никакие элементы, касающиеся обстоятельств этой аварии, не могут быть оглашены", - сообщили в пресс-службе.

Компания Forex Club - одна из ведущих операторов рынка forex (торговли валютой) - была основана в 1997 году. В настоящее время она работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Таран жил в Монако последние 10 лет.

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