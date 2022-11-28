Москва строит планы на долгосрочную перспективу, отметил Сунак

Стратегия Великобритании во внешней политике должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Такое заявление сделал глава британского кабмина Риши Сунак.

Политик отметил, что в нынешних геополитических условиях неэффективно строить политику на краткосрочную перспективу, когда "наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу".

Планирование во внешней политике с учетом подходов России и Китая позволит Великобритании сделать "революционный скачок", считает Сунак.

При этом, отмечает Bloomberg, Сунак смягчил подход Великобритании к Китаю, отказавшись от плана бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс объявить Поднебесную угрозой для страны.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад, в том числе Великобритания, называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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