Россияне стали больше экономить на еде и чаще ходить по врачам

При этом россияне стали употреблять больше здоровой еды и чаще заниматься спортом

Четверть россиян (24%) стала больше экономить на еде с марта этого года. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного совместно с РИА Новости.

Опрошенные согласились с утверждением, что начали больше экономить. Еще 11% скорее согласны с этим. 51% опрошенных не согласен или скорее не согласен с тем, что в этом году урезал расходы на еду.

Среди тех, кто стал больше экономить на еде, четверть – это люди от 18 до 24 лет, 22% - от 35 до 44 лет.

32% респондентов признались, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты.

В то же время около половины россиян (47%) стали употреблять больше здоровой еды в этом году, а 35% - чаще заниматься спортом. Кроме того, 18% россиян согласились с тем, что стали чаще ходить по врачам.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19-20 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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