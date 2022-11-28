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Reuters: США изучат предложение Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по России

10:47
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Вашингтон прежде заверял, что поставляет Украине оружие только для самозащиты

Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые можно применять для нанесения ударов по России. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказали источники агентства Reuters.
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По словам одного из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, "речь идет о большом количестве (снарядов) по низкой цене". Они подходят для имеющихся у Киева средств доставки.

Карако заявил, что у Boeing gосле окончания операции США в Афганистане "осталось много снарядов". Их предлагается отправлять Украине, когда "запасы вооружения снижаются".

При этом подчеркивается, что эти снаряды позволят Киеву "нанести удары в тыл России".

Ранее бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в украинский конфликт. Спикер подчеркнул, что заявления Киева о том, что к происшествию с падением ракеты в Польше якобы причастна Москва, были необоснованными и противоречили имеющимся доказательствам.

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