Мэр Киева Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород

Отключения света продолжатся до весны

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород.

Этот сценарий может произойти в том случае, если ухудшиться ситуация с энергоснабжением, сообщил Кличко в интервью РБК-Украина. У властей уже разработан алгоритм действий.

Кроме того, градоначальник призвал готовиться к тому, что отключения света в столице продолжатся до весны.

"Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано в том числе с низкими температурами, у многих людей стоят дающие тепло приборы, у кого-то теплые полы. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии, поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", - сказал мэр.

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