Молдавия оплатила ноябрьский газ

Информацию подтвердил "Газпром"

Компания "Газпром" получила средства за транзит газа через Украину в Молдавию в ноябре, нарушения по оплате поставок устранены. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказали в пресс-службе компании.

После получения средств было принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдавию, отметили в "Газпроме".

При этом российская сторона предупредила, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа Молдавии в том случае, если вновь будет допущено нарушение оплаты, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны изучают возможность обращения в суд против "Газпрома" в связи с сокращением поставок газа. Политик заявил, что молдавские юристы анализируют "возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема".

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