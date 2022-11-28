США пообещали не "отменять" русскую культуру

При этом Вашингтон признал случаи, когда российских артистов отказывались принимать на культурных площадках на Западе

В США с глубоким уважением относятся к русской культуре, речь об "отмене" русской культуры не идет. Такое заявление в понедельник, 28 ноября, сделала временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

Чиновница заверила, что американская сторона делает все возможное для сохранения контактов между людьми, а также для поддержания "культурных и образовательных связей в русле глубокого и неизменного уважения, которое мы испытываем по отношению к русской культуре, русскому искусству и русской литературе".

При этом Руд признала, что были случаи, когда российских артистов "не захотели принимать те площадки, на которых они собирались выступать", из-за их позиции по Украине.

Однако это не значит, что можно говорить о так называемой отмене русской культуры в США, заявила чиновница. По ее словам, русская культура в Соединенных Штатах "жива, прекрасно себя чувствует, и ей очень рады", сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд учреждений культуры в западных странах демонстративно отказался от произведений русских и российских авторов в своих репертуарах. Однако президент России Владимир Путин подчеркнул, что "отменить" уникальную российскую цивилизацию и ее богатейшую культуру, разрушить или пошатнуть российские ценности не способен никто.

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