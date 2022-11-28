В России с коронавирусом госпитализировали 478 человек

Скончались 50 пациентов

За сутки в России госпитализированы 478 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5048 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 4262 человека, скончались 50 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 783 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 92. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 579 человек, в Московской области – 101.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21579812 случаев заболевания, зарегистрировано 391890 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"