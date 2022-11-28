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Российские регионы оказались во власти снегопадов и аномальных морозов

11:37
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

К холодам стоит подготовиться и москвичам

Аномально холодная погода и снегопады сразу в нескольких регионах России. Минус тридцать градусов на Урале, юге Западной Сибири и в Иркутской области. А Магадан во власти мощного снежного циклона.

Северо-восток страны во власти мощнейшего циклона. Магадан заметает. Спасатели патрулируют опасные участки, где возможен сход лавин. В городе полным ходом идет уборка снега. Но движение осложняют пробки и плохая видимость. Одни водители затягивают цепь на шинах, чтоб не скользило, другие – любыми способами пытаются отогреть автомобили. 

- Посмотрел, в Сургуте 30-у давит, даже 33-32. Но, вроде, когда я туда должен приехать должно отпустить опять.

Рейс в Сургут может затянуться. Ехать приходится медленно, под снегом лед. У придорожных кафе машины оставляют с заведенным двигателем. Заглушишь, потом можешь не завестись.

Погода в Новосибирске обманчива. Посмотрел на градусник - минус 30, но из-за ветра ощущается, как все 40. В Новосибирске в некоторых школах отменили занятия. В Абакане из-за прорыва трубопровода без тепла на несколько часов остались 70 тысяч человек. Коммунальную аварию уже устранили. Морозы крепчают и в Сибири, и на Урале. Снегоуборочная техника и та замерзает.

До тепла еще далеко. Зима только входит во вкус. Зимний макияж – тренд сезона. Рады морозам, пожалуй, только лыжники и моржи. Проруби уже готовы к заплыву.

Впрочем, Москве тоже пора готовиться, говорят в Гидрометцентре. Холодать в столице начнет уже завтра. Ночью обещают до -15, днем до -8 градусов. Морозный воздух, чистое небо - настоящая русская зима. 

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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